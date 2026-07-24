Xpeng, Hava Süspansiyon Arızası Nedeniyle 33 Bin 473 X9 Modelini Geri Çağırdı

Xpeng, hava süspansiyon arızaları nedeniyle 33 bin 473 X9 modelini geri çağıracağını duyurdu. 8 Ağustos 2023 ile 11 Ağustos 2025 arasında üretilen araçları kapsayan geri çağırma, 28 Ağustos'ta başlayacak ve ücretsiz parça değişimi yapılacak.

Şirket, yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle hava sızdırmazlığının azaldığını belirterek, ön hava süspansiyon sisteminin garantisini 8 yıl veya 160 bin kilometreye uzattı. Kullanıcı şikayetleri üzerine harekete geçen Xpeng, güvenlik endişelerini gidermeyi hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi