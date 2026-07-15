Volvo, 64.000'den Fazla XC40 Modelini Batarya Sorunu Nedeniyle Geri Çağırdı

Volvo, küresel güvenlik denetimleri kapsamında 2020 ile 2022 yılları arasında üretilen 64.000'den fazla XC40 modelini geri çağırma kararı aldı. Yüksek voltajlı batarya paketlerinde belirlenen teknik aksaklık, araçlarda aşırı ısınma ve yangın riski oluşturuyor.

Volvo yetkilileri, tüm riskli batarya bloklarının yetkili servislerde detaylı incelemeye alınacağını ve gerekli parça değişimlerinin tamamen ücretsiz yapılacağını duyurdu. Türkiye pazarında da aktif olan bu modeller için şasi numarasıyla sorgulama yapılması mağduriyetleri önleyecek.

Car Recall EU raporlarına göre Volvo, 2025 yılında da 76.000'den fazla aracını sürüş mekaniğindeki entegrasyon hataları nedeniyle geri çağırmıştı. Şirket, elektrifikasyon sürecinde bu tür teknik pürüzlerde proaktif geri çağırma refleksini standart güvenlik prosedürü olarak uygulamaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi