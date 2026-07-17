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Volkswagen'in Moia'sı Almanya'da Robotaksi Pilot Hizmetini Başlatıyor

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Volkswagen'in Moia'sı, Hamburg'da otonom ID. Buzz minibüsleriyle robotaksi pilot hizmeti başlattı. Kayıtlı sakinler uygulama üzerinden rezervasyon yapabilecek, başlangıçta 5 araçlık filo büyüyecek. Hizmet ücretsiz olup 2027'ye kadar sürecek.

Volkswagen'in Moia'sı, Almanya'nın Hamburg kentinde bir robotaksi pilot hizmeti başlattı. Önceden kayıtlı sakinler, otonom Volkswagen ID. Buzz minibüslerini şirketin uygulaması üzerinden rezerve edebilecek. Başlangıçta 5 araçla başlayan filonun 10 araca kadar genişlemesi bekleniyor.

Her araçta müdahale edebilecek eğitimli bir güvenlik görevlisi bulunacak. Gelecekte sürücüsüz operasyonların uzaktan operasyon merkezi tarafından yönetilmesi planlanıyor. Hizmet, yolcuların aynı yöne gidenlerle paylaşabileceği bir otonom mekik veya paylaşımlı robotaksi olarak çalışacak.

Pilot, Hamburg'da yaklaşık 4 mil karelik bir alanı kapsayacak ve zamanla 14 mil kareye genişleyecek. Binlerce kişi bekleme listesine kaydoldu. Sürüşler pilot süresince ücretsiz olacak ve ileride hvv switch toplu taşıma uygulaması üzerinden de rezerve edilebilecek.

Moia, bu pilotu ALIKE adlı devlet destekli bir girişimin parçası olarak yürütüyor ve 2027'ye kadar finanse ediliyor. Şirket, Avrupa'da sürücüsüz operasyonlar için ID. Buzz'ın onayını 2027'de hedefliyor. ABD'de ise Beep ve Uber ile Orlando ve Los Angeles'ta hizmet başlatmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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