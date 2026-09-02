Haberler

VinFast Hindistan'da 2. Aşama Yatırım Onayı Aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VinFast, Hindistan Tamil Nadu'daki Thoothukudi fabrikasının genişletilmesi için 2. aşama yatırım onayı aldı. Şirket, Hindistan'a özel tasarım, geliştirme ve üretim ile daha yüksek yerelleştirme hedefliyor; CKD montajına devam ederken yerel tedarikçi ağını güçlendiriyor.

VinFast, Hindistan'da operasyonlarını genişletmeye hazırlanıyor. Vietnamlı elektrikli araç üreticisi, Tamil Nadu'daki Thoothukudi fabrika genişletme planının 2. aşaması için yatırım onayı aldı. Şirket, önerilen yatırım tutarını, ek kapasite veya genişletme takvimini açıklamadı.

Sözcü Autocar Professional'a yaptığı açıklamada, yaklaşan modellerde mevcut ürünleri pazara sunmak yerine Hindistan'a özel tasarım, geliştirme ve üretim yapacaklarını, ayrıca çok daha yüksek yerelleştirme hedeflediklerini söyledi. VinFast, VF 6 ve VF 7 modelleri için pazar araştırmaları ve müşteri klinikleri düzenledi; geri bildirimler doğrultusunda Hindistanlı müşteriler için ürün değişiklikleri yaptı.

Şu anda VF 6 ve VF 7'yi komple sökülmüş kitler (CKD) halinde Thoothukudi'de monte eden firma, bu iki model için üretim planlarını değiştirmediğini veya askıya almadığını, CKD montajına devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, Reuters'ın üretim planlarıyla ilgili haberinin ardından geldi. VinFast, Hindistan'ın uzun vadeli stratejisinin önemli bir parçası olduğunu ve ülkede ilk yanıtla birlikte en büyük beş elektrikli binek araç markası arasında yer aldığını belirtti.

Otomobil üreticisi, yerel tedarikçi tabanını genişletmek için Hindistan ve Vietnam'da 300'den fazla Hintli tedarikçinin katıldığı konferanslar düzenledi. Sözcü, sürdürülebilir ve dayanıklı bir tedarik zincirinin Hindistan stratejilerinin temeli olduğunu ve 'Make in India' doğrultusunda operasyonları hızlandırdıklarını söyledi. Şirket ayrıca, küresel elektrikli araç üreticilerinin Hindistan'da daha fazla üretim ve yatırım yapmasını destekleyecek politika önlemleri için devlet kurumlarıyla görüşüyor. 2. aşama onayı Thoothukudi fabrikasında kapasite artırımı için önemli bir adım olarak nitelendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni

Beklenen rapor geldi! İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'dan İsrail'e 800 milyon avroluk silah onayı

Avrupa ülkesinden dev paketi kaptı
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu

Yeni sezonun ilk gafı! Özlem Gürses baltayı fena taşa vurdu
Sultanbeyli'de korsan taksi kavgasında 2 taksici bıçaklandı

Kardeşleriyle birlikte katliama girişti! Çok sayıda gözaltı var
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Ortada kalan Icardi'den şok karar

Ortada kalan Icardi'den şok karar!
Belçika'da Türk babanın polis kurşunuyla hayatını kaybettiği iddiası

Türk babayı polisler çocuklarının gözü önünde katletti