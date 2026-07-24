V2G Projesi ile Elektrikli Araçlar Enerji Dönüşümünün Merkezine Taşınıyor

Otomotiv dünyası elektrikli araçları uzun süredir çevreci ulaşım araçları olarak tanıtsa da, asıl büyük dönüşüm enerji sektöründe yaşanıyor. ABD'de Massachusetts merkezli enerji devlerinin başlattığı V2G projesi, araçların şebekeye enerji vermesini sağlayarak otomobil sahipliğine yeni bir ekonomik boyut kazandırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi