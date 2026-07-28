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Uttarakhand'dan temiz enerji hamlesi

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Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Temiz Mobilite Geçiş Politikası-2024 çerçevesinde altı araç sahibine sermaye yardımı ve teşvik çeki dağıttı, 11 temiz yakıtlı aracı hizmete soktu.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Salı günü Mukhya Sevak Sadan'da düzenlenen törende, Uttarakhand Temiz Mobilite Geçiş Politikası-2024 kapsamında altı birincil yararlanıcı araç sahibine sermaye yardımı ve teşvik sübvansiyonu çekleri dağıttı. Ulaştırma Bakanlığı ayrıca beş ek yararlanıcı için sübvansiyon onay sürecini tamamladı. Başbakan, bu vesileyle 11 temiz yakıtlı aracı hizmete soktu.

Dhami, yardımın sadece mali destek değil, eyalet hükümetinin temiz ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurma taahhüdünün sembolü olduğunu belirtti. Girişimin kentsel alanlarda temiz yakıtlı toplu taşımayı teşvik edeceğini, dizel araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltacağını ve çevre koruma çabalarını güçlendireceğini söyledi. Dünyanın iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dhami, kalkınma ve çevre koruma arasında denge kurulması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, Hindistan'ın Başbakan Narendra Modi liderliğinde yeşil enerjide küresel lider haline geldiğini, net sıfır emisyon hedefi ve LiFE kampanyası gibi girişimlerin bu taahhüdü gösterdiğini söyledi. Uttarakhand'ın doğal zenginliklerine dikkat çeken Dhami, eyalet hükümetinin kalkınma ve çevre korumanın el ele gitmesini sağlamak için çalıştığını belirtti. Politikanın, kentsel toplu taşımayı modernleştirmeyi, eskiyen dizel araçların kirliliğini azaltmayı ve CNG gibi temiz yakıtları teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Dhami, Dehradun, Haridwar ve Haldwani'de elektrikli otobüs operasyonlarının genişletildiğini ve EV şarj istasyonlarının kurulduğunu açıkladı. Ayrıca teleferik projeleri ve modern ulaşım sistemleriyle trafik yönetiminin iyileştirileceğini ve dağlık bölgelerde kirliliğin azaltılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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