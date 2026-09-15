Haberler

Uno Minda'dan 1.415 crore rupilik kapasite ve tesis yatırımı

Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv bileşeni üreticisi Uno Minda, Hosur, Kharkhoda, Bengaluru ve Maharashtra'daki projelerle üretim kapasitesini artıracak; toplam yatırım yaklaşık 1.415 crore rupi olacak.

Büyük otomotiv bileşeni üreticisi Uno Minda, Salı günü ana iş kollarında kapasite artırımı ve tesis konsolidasyonu projelerini duyurdu. Şirket, toplamda yaklaşık 1.415 crore rupi yatırım yapacağını belirtti. Bu yatırımların üretim ağını güçlendireceği, kilit bölümlerde kapasiteyi artıracağı ve önde gelen OEM'lerden gelen yükselen talebi karşılayacağı ifade edildi.

Şirketin genel müdürü Ravi Mehra, projelerin Uno Minda'nın uzun vadeli büyüme yolculuğunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Mehra, yatırımların sipariş veya net talep görünürlüğüne dayandığını, müşterilere yakın kalındığını ve ölçeklenebilir, verimli, geleceğe hazır üretim kabiliyetleri kurulduğunu belirtti.

İlk proje, Tamil Nadu Hosur'da 510 crore rupi sermaye harcamasıyla yeşil alan alüminyum döküm tesisi kurulmasını kapsıyor. Uno Minda'nın Alüminyum Döküm Bölümü, iki tekerlekli, dört tekerlekli ve ticari araçlar için içten yanmalı ve elektrikli araçlara yönelik döküm parçalar üretiyor. Mevcut Hosur tesisinin genişleme sınırına ulaşması nedeniyle şirket, Thally Road'daki mevcut arazisinde yeni bir yeşil alan tesis kuracak. Hosur'daki alüminyum döküm kapasitesi yaklaşık 13.000 tondan 34.000 tona çıkarılacak; uygulama üç yıla yayılacak ve ilk fazın Q4FY28'de üretime başlaması bekleniyor.

Yönetim kurulu ayrıca Haryana Kharkhoda'da 3,3 milyon adetlik iki tekerlekli araç alaşım jant kapasitesi tesisi kurulmasını onayladı. Bu kapsamda Maharashtra Supa'daki 2 milyon adetlik mevcut kapasite Kharkhoda tesisine taşınacak ve ilave 155 crore rupi harcama yapılacak. Proje iki yıla yayılacak, ilk fazın Q4FY28'de üretime başlaması bekleniyor.

Şirket, Bengaluru'daki Uno Minda Kyoraku iştiraki altındaki kalıplama tesisini de artan talep için genişletme kararı aldı. Tahmini sermaye harcaması yaklaşık 80 crore rupi olan genişletmenin Q1FY28'de faaliyete geçmesi bekleniyor. Toyoda Gosei Japonya ile ortak girişim olan Toyoda Gosei South India Private Limited ise Maharashtra CSN'de yeni bir tesis kuracak. Bu tesiste iç ve dış otomotiv parçaları, hava yastıkları, hortumlar ve gövde sızdırmazlık parçaları üretilecek. Karnataka Bidadi ve Harohalli'den sonra Hindistan'daki üçüncü tesis olacak. Yeni müşteri siparişleriyle desteklenen projenin tahmini sermaye harcaması yaklaşık 670 crore rupi ve tesisin Q4FY29'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti

Fenerbahçeli yıldızı yerden yere vurdu: Milli takımı talan etti
Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı

Belçika'yı ayağa kaldıran görüntü! Kelepçeli kadına polis tokadı
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Antalya'da 'Sokağın hakkını verin' tehdidiyle kundaklanan oto galerinin 3 şüphelisi yakalandı

Kod adı Robin Dalton! Antalya'da galeri kundaklandı, 3 gözaltı
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus, ilk kez 100 binin üzerine çıktı

İnsanlar bu ülkede ölmeyi unutuyor
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi