Tripy Mobility, L4 Otonom Robotaksi Araçlarını Türkiye’de Test Edecek

Tripy Mobility, Çin’de test edilen L4 seviyesindeki otonom araç filosunu Türkiye’ye getirerek yol testlerine başlayacağını duyurdu. Şirket, sürücüsüz taksi hizmeti için geliştirilen elektrikli araçları Türkiye’de test edecek.

Ayrıca Tripy Mobility, robotaksi projesi kapsamında Londra’da da işletmecilik başvurusu yaptığını açıkladı. Testlerin zamanı ve yeriyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi