Supercars, Will Brown'ın Mustang'inde hız kaybına neden olan eksik hava kısıtlayıcısını kabul etti

Triple Eight, Will Brown'ın kullandığı Ford Mustang'in son zamanlardaki hız eksikliği nedeniyle Supercars'ı suçladı ve Supercars, takıma sağladığı bir parçanın eksik boyutta olduğunu kabul etti. Çarşamba öğleden sonra Triple Eight takım patronu ve ortak sahibi Jamie Whincup bir açıklama yaparak motor hava kısıtlayıcısının yanlış boyutta olduğunu ortaya çıkardı.

Açıklamada, 'Bu sezonun başından beri 888 numaralı araç eksik boyutta bir motor hava kısıtlayıcısı ile çalışıyor. Bu parça motora hava akışını yönetir ve motor performansı ile tur süresi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahiptir. Bu parça bizim ürettiğimiz bir parça değil, Supercars tarafından tüm 11 Ford Mustang için aynı olması beklenen, sezon başında dağıtılan ve sezon boyunca kullanılması gereken bir parçadır' denildi.

Birkaç saat sonra Supercars kendi açıklamasını yaparak parçanın doğru spesifikasyonda olmadığını kabul etti. Supercars, 'Car 888'ın 2026 Supercars sezonunda Ford Mustang için öngörülen boyuttan bir milimetre daha küçük bir hava kısıtlayıcısı ile yarıştığı tespitini kabul ediyor. Parça, Şubat ayındaki tanıtımda yalnızca gösterim amacıyla Triple Eight'e ödünç verilmişti. Perth Süper 440'a kadar araçta kaldı. Bu uyumsuzluk, T8RE'nin Ipswich'teki etkinlik öncesi hazırlıkları sırasında tespit edilene kadar iki taraf da fark etmedi' ifadelerini kullandı.

Supercars, konuyla ilgili koşulları incelediğini ve teknik ile operasyonel prosedürlerini güçlendirme fırsatlarını değerlendireceğini belirtti. Ayrıca T8RE'nin konuyu tespit edip hızla bildirmesini takdir etti. Triple Eight, Brown için Queensland Raceway'deki bir sonraki yarışta yeni bir araç kullanmaya devam edeceğini doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi