Toyota üretim hatlarında 400 bin insansı robot kullanmayı planlıyor

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Toyota, üretim hatlarında insanların yanı sıra daha geniş ölçekte robot kullanmaya hazırlanıyor. Şirketin kendi fabrikaları ve tedarikçi tesislerini kapsayan plan, yüz binlerce insansı robotun devreye alınmasını öngörüyor.

Japon otomotiv devi Toyota Motor, üretim tesislerinde 400 bin insansı robot kullanmayı planlıyor. Nikkei'nin haberine göre Toyota, robotların 150 binini kendi fabrikalarına yerleştirmeyi hedefliyor. Kalan 250 bin robotun ise şirketin parça tedarikçilerinin tesislerinde kullanılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi