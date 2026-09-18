Toyota fabrikalarını robotlaştırmak için yılda 1 trilyon yen harcayabilir

Reuters'ın haberine göre Toyota Motor, dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak otomasyon ve robot kullanımını hızlandırırken, 2028'den itibaren fabrikalarını modernize etmenin yılda 1 trilyon yen (6,4 milyar dolar) tutabileceğini tahmin ediyor. 1 dolar = 157,1800 yen.

Otomotiv sektörü genelinde üreticiler, maliyetleri düşürmek, yaşlanan altyapı ve iş gücü sıkıntısıyla başa çıkmak için robotlara yöneliyor. Analistler bu stratejinin araç üretiminin ötesinde bir büyüme alanı açabileceğini söylüyor.

Tahmin, Toyota, grup şirketleri ve büyük tedarikçileri kapsıyor. Şirket, yatırımın kesinleşip kesinleşmeyeceğini ya da kaç yıl süreceğini belirtmeden, bu firmalarda fabrika otomasyonu için yaklaşık 400 bin robota ihtiyaç duyulacağını yatırımcılara bildirdi. Rakama mevcut makinelerin yenilenmesi, yeni kurulumlar ile insansı ve insansı olmayan robotlar dahil.

Bu ay başında yatırımcılarla görüşülen olası yatırım; endüstriyel robotlar, otomatik lojistik ve fabrikada gelecekte insan-robot iş birliğini kapsayan fabrika otomasyonuna bağlı. Bernstein analistleri cuma günü yayımladıkları notta, Toyota'nın robotiğe artan odağının yatırımcıların otomobilin ötesindeki büyüme potansiyelini daha iyi değerlendirmesini sağlayabileceğini belirtti. Diğer küresel otomobil üreticileri de insansı robot kullanımını artırmaya çalışıyor. İnsansı robot üreticisi Boston Dynamics'in sahibi Hyundai, 2028'den itibaren ABD'nin Georgia eyaletindeki fabrikasında insansı robotları devreye almayı planladığını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi