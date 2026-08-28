Toyota, Yapay Zeka Tabanlı Yeni Nesil Otonom Sürüşü 2028'de Ticarileştirecek

Toyota Motor, araç kullanımında tüm sürüş operasyonlarını yapay zekanın üstlendiği yeni nesil otonom sürüş teknolojisini 2028 yılında ticarileştireceğini duyurdu. 'Seviye 2++' olarak adlandırılan bu sistem, ilk olarak kitlesel pazar modellerinde sunulacak ve 2030'dan itibaren araç yelpazesi genişletilecek.

Şirket, Tesla ve Çinli üreticilerin öncülük ettiği 'uçtan uca' (E2E) yapay zeka teknolojisini büyük oranda kendi kaynaklarıyla geliştirdi. Yapay zekanın esnek karar alma yeteneğini artırmak ve hataların önüne geçmek için 'kural tabanlı' bir güvenlik sistemi entegre edilecek. Bu hibrit yapı, trafik kurallarını önceden tanımlayarak yapay zekanın hatalı karar vermesi durumunda emniyet subapı görevi görecek.

Seviye 2++ teknolojisi, otoyollar ve şehir içi yollarda sürücülerin yükünü hafifletmeyi ve kazaları önlemeyi hedefliyor. Japonya'da Nissan'ın 2027, Honda'nın 2028'de E2E tabanlı araçları piyasaya sürmesi bekleniyor. Toyota, ayrıca 2030'a kadar 'Seviye 4' tam otonom ticari araçları da kullanıma sunmayı planlıyor; bu, nüfusu azalan bölgelerde ulaşım ve lojistikteki sürücü eksikliğine çözüm sağlayabilir.

Toyota'nın üretim hacminde de artış var. Şirket, Japonya iç pazar üretim hedefini 2026 mali yılı için 3,45 milyon adede, 2027 küresel üretim planını ise Lexus dahil 10,5 milyon adede çıkardı. Bu gerçekleşirse şirket, yıllık üretimde rekor kıracak.

Kaynak: Haber Merkezi