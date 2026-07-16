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Park Halindeki Araçta Karbon Monoksit Zehirlenmesi: 3 Ölü

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Çarşamba günü Toledo'da lastiği patlayan bir Ford Explorer'da beş kişi karbon monoksit zehirlenmesi geçirdi. Üç kişi hayatını kaybederken iki çocuk kritik durumda hastaneye kaldırıldı. İtfaiye araçta yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit etti.

Çarşamba günü Toledo'da lastiği patlayan bir Ford Explorer'da beş kişi tepkisiz halde bulundu. Üç kişi hayatını kaybederken iki çocuk kritik durumda hastaneye kaldırıldı. İtfaiye Şefi Allison Armstrong, aracın yolcu bölmesinde yüksek karbon monoksit seviyeleri tespit ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ford Explorer'lar daha önce de egzoz kokularıyla ilgili federal soruşturmaya konu olmuş, ancak 2023'te yapılan incelemede geri çağırma gereği görülmemişti. Yetkililer, olaydaki aracın model yılını henüz belirleyemedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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