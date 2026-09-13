Tesla, yeni nesil Roadster'ı 1 Ekim'de tanıtacak
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Yaklaşık 10 yıl önce konsept olarak gösterilen ve birçok kez ertelenen Tesla Roadster, 1 Ekim'de tanıtılacak. Şirketin paylaştığı teaser görüntüsünde dikkat çeken tasarım detayları yer alıyor.
Tesla, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster modelini 1 Ekim'de tanıtacağını duyurdu. Yaklaşık 10 yıl önce konsept olarak gösterilen otomobil, Tesla'nın yapay zeka, robotik ve otonom sürüş teknolojilerine öncelik vermesi nedeniyle defalarca ertelenmişti.
Şirketin paylaştığı kısa teaser görüntüsünde, arka bölümdeki stop lambalarına benzeyen tasarım unsurları ve aracın üst kısmında yer alan dört dairesel yapı dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi