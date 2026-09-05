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Tesla'nın Yeni Özelliği: Manuel Sürüşte Aktif Güvenlik Sistemi

Tesla'nın Yeni Özelliği: Manuel Sürüşte Aktif Güvenlik Sistemi
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Tesla, araç filosuna manuel sürüş sırasında aktif güvenlik sağlayan 'Otomatik Çarpışma Kaçınma' özelliğini ekledi. Full Self-Driving (Supervised) yazılımını kullanan sistem, önden çarpışma riskini azaltmak için frenleme ve yönlendirme yapabiliyor; ayrıca sürücünün dikkatinin dağıldığı durumlarda aracı güvenli şekilde kontrol edebiliyor. Özellik şu an yalnızca Kuzey Amerika'daki araçlarda kullanılabiliyor.

Tesla, araç filosuna manuel sürüş sırasında aktif güvenlik sağlayan yeni bir özellik ekledi. Otomatik Çarpışma Kaçınma adı verilen sistem, Full Self-Driving (Supervised) yazılımını acil durum önleme aracı olarak kullanıyor. Bu yenilik, Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini konumlandırışını gösteriyor. Daha önce sadece sürücü destek sistemleri açıkken çalışan bu yetenekler, artık manuel sürüşlerde de devreye girebiliyor. Şirket, sistemi mevcut Otomatik Acil Durum Frenleme ve şerit izleme gibi teknolojilerle entegre etti. Şu aşamada özellik yalnızca Kuzey Amerika'daki araçlarda kullanılabiliyor.

Sistem, manuel sürüş sırasında iki temel senaryoda otomatik devreye giriyor. İlk senaryo, önden çarpışma riskinin yüksek olduğu durumları kapsıyor. Standart frenlemeden farklı olarak, araç sadece yavaşlamakla kalmıyor; bir engelden kaçınmak için şerit değiştirme veya yol kenarına çıkmanın daha güvenli olduğuna karar verirse aracı yönlendiriyor. Bu durumda aracın kontrollü bir otoyolda 85 mph altında olması, yolda yaya veya bisikletli bulunmaması ve yolun kaygan olmaması gerekiyor.

İkinci senaryo ise sürücünün yola odaklanmadığı veya kontrolü kaybettiği anlarda tetikleniyor. Sürücünün arkaya uzanması ya da yoldan başka yöne bakması gibi durumlarda sistem devreye giriyor. Araç, 22.5 mph ile 85 mph arasındaki hızlarda, herhangi bir yol tipinde kontrolü ele alabiliyor. Bu sayede dikkati dağılan sürücünün güvenli bir şekilde yola devam etmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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