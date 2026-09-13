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Tesla, Semi'nin Avrupa versiyonunu IAA öncesinde duyurdu

Tesla, Semi'nin Avrupa versiyonunu IAA öncesinde duyurdu
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Elektrikli ağır sınıf tır Semi'nin Avrupa versiyonu ilk etapta Standard Range olarak sunulacak; 40 tonla 550 km menzil ve 800 kW DC şarj desteği sunacak.

Tesla, elektrikli ve ağır sınıf tır modeli Semi'nin Avrupa versiyonunun teknik özelliklerini IAA Transportation öncesinde açıkladı.

Avrupa'ya ilk etapta Standard Range versiyonu gelecek.

40 ton toplam ağırlıkla 550 kilometreye kadar menzil sunacak araç, 800 kW'a kadar DC şarj destekleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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