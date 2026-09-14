Haberler

Tesla Semi, Avrupa'ya 550 km menzil ve 800 kW şarjla hazırlanıyor

Tesla Semi, Avrupa'ya 550 km menzil ve 800 kW şarjla hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrikli tırın Avrupa pazarı için teknik detayları açıklandı: 550 km menzil ve 800 kW şarj desteği.

Tesla Semi, Avrupa pazarına 550 km menzil ve 800 kW şarj desteğiyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Elektrikli tırın tüm teknik detayları açıklandı.

Avrupa pazarına sunulacak olan Tesla Semi, 550 km menzil kapasitesi ve 800 kW şarj gücüyle dikkat çekiyor. Bu özellikler, elektrikli ağır ticari araç segmentinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor

Tarihi kırılma! 3 ülke Birleşik Krallık'tan ayrılmak için imzayı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
'Vanlı Kara Haydar'ın yeni görüntüleri olay! Önündeki servete bakın

"Vanlı Kara Haydar"a bak sen! Yeni görüntüler ağızları açık bıraktı
Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?

Sinan Engin canlı yayında patladı: Sen ne s**imsin?
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler

Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti