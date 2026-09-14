Tesla Semi, Avrupa'ya 550 km menzil ve 800 kW şarjla hazırlanıyor

Tesla Semi, Avrupa pazarına 550 km menzil ve 800 kW şarj desteğiyle giriş yapmaya hazırlanıyor. Elektrikli tırın tüm teknik detayları açıklandı.

Avrupa pazarına sunulacak olan Tesla Semi, 550 km menzil kapasitesi ve 800 kW şarj gücüyle dikkat çekiyor. Bu özellikler, elektrikli ağır ticari araç segmentinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi