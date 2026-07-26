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Tesla'nın FSD'sine Fransa'dan Veto: Güvenlik Endişeleri Öne Çıktı

Tesla'nın FSD'sine Fransa'dan Veto: Güvenlik Endişeleri Öne Çıktı
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Fransa, Tesla'nın otonom sürüş sistemi FSD'nin mevcut sürümünün AB'de onaylanmasına güvenlik gerekçesiyle izin vermeyeceğini açıkladı. Elon Musk ise kararın can kaybına yol açacağını söyledi.

Fransa, Tesla'nın Full Self-Driving (FSD) yazılımının Avrupa Birliği pazarında onaylanmasına güvenlik risklerini gerekçe göstererek veto etti. Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, sistemin hız limitlerinin aşılması ve sürücü dikkatinin dağılması gibi tehlikelere yol açtığını belirtti.

Hollanda tarafından nisan ayında geçici olarak onaylanan FSD'ye Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya da onay vermişti. Elon Musk, Fransa'nın kararının can kaybına neden olacağını söyledi. AB'nin konuyla ilgili nihai oylaması eylül ve kasım aylarında yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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