800 bin km'de sorunsuz Tesla: Efsane çürüdü

Elektrikli araçların 300-500 bin km sonra kullanılamaz hale geldiği iddialarına karşı 2015 model bir Tesla Model S, 800 bin kilometrede sorunsuz çalışıyor. Araç sahibi Franz Liebmann, resmi muayene raporunu paylaşarak bu iddiaları çürüttü.

Araç, muayeneden sıfır kusurla geçerken, motor rektefiyesi veya yağ değişimi gibi bakımlara ihtiyaç duymadı. Orijinal batarya 600 bin km kullanıldı ve Liebmann, elektrikli araçlar hakkındaki önyargıların yanlış olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi