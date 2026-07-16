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NTSB: Tesla Sürücüsü Kendi Kendine Sürüş Sistemi Kullanırken Gazı Sonuna Kadar Bastı

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ABD'de bir Tesla sürücüsünün, Full Self-Driving modunda 70 mil/sa hızla bir eve çarpması sonucu 76 yaşındaki Martha Avila hayatını kaybetti. Sürücü hakkında adam öldürme suçlaması var.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Haziran ayında bir eve çarpan Tesla sürücüsünün gaz pedalına %100 bastığını ve aracın 70 mil/saatin üzerinde hızla gittiğini açıkladı. Kazada 76 yaşındaki Martha Avila hayatını kaybetti.

Ailesi, sürücü Michael Butler ve Tesla'ya ihmal nedeniyle dava açtı. Butler ayrıca adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya. NTSB, sürücünün Full Self-Driving (Supervised) kullandığını ve hız limitinin 30 mil/sa olduğu bir yolda kazanın meydana geldiğini belirtti.

Sürücünün 'bayıldığını' iddia ettiği ve arama geçmişinde 'Tesla FSD yeterince agresif değil' gibi ifadeler bulunduğu bildirildi. Tesla, sürücülerin sistemi kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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