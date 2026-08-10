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Tesla Japonya'da Teslimat Noktalarını %60 Artıracak

Tesla Japonya'da Teslimat Noktalarını %60 Artıracak
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Tesla, Japonya'da artan talebi karşılamak için teslimat noktalarını bu yıl yaklaşık yüzde 60 artırmayı planlıyor. Şu an 7 olan noktalar, bu ay Yokohama ve Kobe'de, yıl sonuna kadar Tokyo ve Nagoya'da açılacak yeni lokasyonlarla 11'e çıkacak. Satışlar, teşvikler ve ücretsiz hızlı şarj kampanyasıyla yükselirken, Mikawa Limanı'nın eklenmesi ithalat kapasitesini genişletti. Tesla hisseleri piyasa öncesi yüzde 1,2 arttı.

Tesla, artan talebi karşılamak için bu yıl Japonya'daki araç teslimat noktalarının sayısını yaklaşık yüzde 60 oranında artırmayı planlıyor.

Rapora göre, şu anda yedi teslimat noktası bulunan şirket, bu ay Yokohama ve Kobe'de, yıl sonuna kadar da Tokyo ve Nagoya'da yeni lokasyonlar açarak toplamı 11'e çıkaracak.

Raporda ayrıca, Tesla'nın Japonya satışlarının artan teşvikler ve ücretsiz hızlı şarj kampanyasıyla yükseldiği, şirketin lojistik ağına Mikawa Limanı'nı ekleyerek ithalat kapasitesini genişlettiği belirtildi.

Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,2 oranında yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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