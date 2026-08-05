Tesla FSD v14 Lite HW3 Araçlarda Isınma Sorununa Yol Açıyor

Tesla, FSD v14 Lite sürümünü ilk olarak haziran sonunda HW3 donanımlı araçlara sunmaya başladı. 21 Temmuz'da yayımlanan 2026.20.6.11 yazılımıyla birlikte bu güncelleme, FSD v14.3.6 sürümüyle daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

FSD v14 Lite, HW4 için geliştirilen FSD v14 modelinin sadeleştirilmiş bir hali. Bunun nedeni, HW3 platformunun önemli donanım kısıtlamalarına sahip olması. HW3 yalnızca 8 GB RAM ile çalışıyor ve bellek bant genişliği, HW4'ün yaklaşık sekizde biri seviyesinde. Tesla'nın HW3 araçlarda bir yılı aşkın süre FSD v12.6 kullanmaya devam etmesinin arkasında da bu sınırlamalar var.

Ancak daha gelişmiş v14 tabanlı yapay zeka modelinin eski donanımda çalıştırılmasıyla işler değişmiş görünüyor. Kullanıcılar, Autopilot bilgisayarının güncelleme sonrasında normalden daha yüksek sıcaklıklara ulaştığını bildiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi