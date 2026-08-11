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Tesla'dan 20 bin 349 Araç İçin Geri Çağırma: Kısa Farlar Çok Parlak

Tesla'dan 20 bin 349 Araç İçin Geri Çağırma: Kısa Farlar Çok Parlak
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Tesla, ABD'de 20 bin 349 aracı geri çağırıyor. Kısa farların aşırı parlak olması karşı yöndeki sürücülerin görüşünü engelleyebilir. Model 3 ve Model Y serilerini etkileyen sorun için henüz net bir çözüm bulunmuyor.

Tesla, ABD genelinde 20 bin 349 aracı kapsayan yeni bir geri çağırma operasyonu başlattı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) göre, söz konusu araçlardaki kısa farlar gereğinden fazla parlak olabiliyor. Bu durum karşı yönden gelen sürücülerin görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırabilir.

Geri çağırma kararı, Model 3 (2017-2023) ve Model Y (2020-2023) serilerinin belirli araçlarını etkiliyor. Parlaklık sorunu için henüz net bir çözüm veya onarım yöntemi bulunmuyor; yetkili kurum ve üretici teknik çözüm üzerinde çalışıyor. NHTSA, geçen Temmuz ayında da direksiyon hakimiyetini kaybettirebilecek süspansiyon arızası bildirimleri nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme başlatmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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