Tesla Cybercab'e Starlink Entegrasyonu
Otonom araç Cybercab, direksiyon ve pedallar olmadan Starlink bağlantısıyla 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızı sunuyor. Elon Musk, gelecekte tüm otomobillerin Starlink'e sahip olmasını hedefliyor.
Tesla, direksiyonu ve pedalları bulunmayan otonom Cybercab modeline Starlink uydu internetini entegre etti. Sistem, 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızı sağlıyor.
Elon Musk'ın hedefi ise daha büyük: Gelecekte tüm otomobillerin Starlink bağlantısına sahip olması.
Kaynak: Haber Merkezi