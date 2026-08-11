Tesla Cybercab'e Starlink Entegrasyonu

Tesla, direksiyonu ve pedalları bulunmayan otonom Cybercab modeline Starlink uydu internetini entegre etti. Sistem, 375 Mbps'nin üzerinde indirme hızı sağlıyor.

Elon Musk'ın hedefi ise daha büyük: Gelecekte tüm otomobillerin Starlink bağlantısına sahip olması.

Kaynak: Haber Merkezi