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Tesla Cybercab, 10 dakikalık yolculuğu 70 dakikaya çıkardı

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Tesla Cybercab, 10 dakikalık yolculuğu 70 dakikaya çıkardı
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ABD'nin Austin kentinde Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, kısa bir yolculuğu 70 dakikaya uzatarak gündeme geldi. Yolcu, aracın ters yöne gidip uzun bir güzergah izlediğini belirtti.

Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, ABD'nin Austin kentinde kısa mesafeli bir yolculuğun 70 dakikaya uzamasıyla gündeme geldi. Bir yolcu, Reddit'te normalde yaklaşık 10 dakika sürmesi gereken yolculuğun 70 dakikaya çıktığını paylaştı.

Yolcuya göre araç, varış noktasının ters yönüne kilometrelerce ilerledi, ardından geri dönerek Doğu Austin üzerinden uzun bir güzergah izledi. Yolcu deneyimini "Cybercab beni bir saat boyunca rehin tuttu" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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