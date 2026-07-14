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Subaru ve BMW, ABD'de 570 Bin 356 Aracı Geri Çağırıyor

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Subaru, hatalı etiket bilgisi nedeniyle 541 bin 237 aracı, BMW ise yangın riski sebebiyle 29 bin 119 aracı ABD'de geri çağırdı.

Subaru ve BMW, ABD'de toplam 570 bin 356 aracı geri çağırma kararı aldı. Subaru, sertifikasyon etiketlerinde hatalı Brüt Aks Ağırlığı bilgisi nedeniyle 541 bin 237 aracı geri çağırırken, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi durumu bildirdi.

BMW ise motor marş rölesindeki korozyon ve aşırı ısınma kaynaklı yangın riski nedeniyle 29 bin 119 aracı geri çağırıyor. Geri çağırma kapsamındaki modeller arasında 530e xDrive, 740Le xDrive ve bazı iPerformance araçları yer alıyor. Yetkili servisler, motor marş sistemini ücretsiz olarak değiştirecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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