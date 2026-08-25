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Skoda'nın Model İsimlerinin Ardındaki Anlamlar

Skoda'nın Model İsimlerinin Ardındaki Anlamlar
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Skoda, modellerine verdiği isimlerde tesadüflere yer vermiyor. Kimi isimler sayısal anlamlar taşırken kimisi markanın tarihine işaret ediyor.

Skoda, modellerine verdiği özel isimleri yalnızca estetik kaygılarla seçmiyor. Bu isimlerin bir kısmı sayısal bir anlam barındırırken bir kısmı da markanın geçmişine uzanan hikayeleri temsil ediyor. Özellikle SUV modellerinde Kodiaq, Karoq ve Kamiq gibi birbirine çok benzeyen isimlerin bilinçli olarak tercih edilmesi dikkat çekiyor.

Markanın en eski modellerinden biri olan Superb ile başlayalım. Bu isim ilk kez 1934 yılında üst sınıf otomobillerde kullanıldı. Latince "superbus" kelimesinden türetilen isim; "gururlu", "muhteşem" ve "olağanüstü" anlamlarına geliyor. Bu kelime, dönemin geniş iç mekanı, konforu ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan Skoda 640 modelinin karakterini yansıtıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi
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