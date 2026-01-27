Haberler

Şişli'de Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi

Şişli'de Otomobil Kuaför Dükkanına Girdi
Güncelleme:
Şişli'de bir sürücünün park ederken fren yerine gaza basması sonucu meydana gelen kaza, kuaför dükkanına girmesiyle sonuçlandı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

ŞİŞLİ'de sürücüsünün park ederken fren yerine gaza bastığı otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kuaför dükkanına girdi. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 21 Ocak günü saat 11.45 sıralarında Sıracevizler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede otomobilini yol kenarına park etmek isteyen sürücü, geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Bunun üzerine hızlanan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından kuaför dükkanına girdi. Araçta bulunan sürücü ile arka koltukta oturan çocuk, çevredeki kişilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Kaza nedeniyle kuaför dükkanında hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
