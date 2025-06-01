Şırnak'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 5 Yaralı

Şırnak'ta Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 5 Yaralı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, F.T.'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi yakınlarında meydana geldi. Virajda F.T.'nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 51 ACK 127 plakalı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü F.T. ile yanındaki N.A. (17), D.A. (20) ve H.B. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan F.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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