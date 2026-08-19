Haberler

Carlos Sainz, Williams ile Yeni Çok Yıllık Sözleşme İmzaladı

Carlos Sainz, Williams ile Yeni Çok Yıllık Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1'de Carlos Sainz, Williams takımıyla çok yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Takım, 2027 kadrosunu Alex Albon ile birlikte tamamlarken, Sainz takımda iki Grand Prix podyumu elde etti. İspanyol sürücü, Williams'ı eski günlerine döndürme kararlılığını vurguladı.

Carlos Sainz, Formula 1 takımı Williams ile yeni çok yıllık sözleşme imzaladı. Takım bu anlaşmayı Çarşamba günü duyurdu ve böylece 2027 yılı için sürücü kadrosunu Alex Albon ile birlikte tamamladı.

31 yaşındaki İspanyol sürücü, dört kez yarış kazandı. Ferrari'den ayrıldıktan sonra 2025'te Williams'a katılmıştı. İki yıllık sözleşmesi uzatma seçenekleri içeriyordu. Sainz, takımda geçirdiği sürede iki Grand Prix podyumu ve bir Sprint podyumu elde etti.

Sainz, "Williams'ı ait olduğu yere geri götürmek için ilk günkü gibi kararlıyım ve takımla yeni anılar yaratmayı dört gözle bekliyorum" dedi. Bu duyuru, Albon'un sözleşmesini uzatmasından bir gün sonra geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı, 23 kişi öldü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar