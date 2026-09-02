Range Rover'ın İlk Tam Elektrikli Modeli Tanıtıldı

Range Rover, planlanan tarihten bir yıl sonra ilk tamamen elektrikli modelini tanıttı. Solihull'da üretilecek olan araç, JLR'nin elektrifikasyon dönüşümünde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Şirketteki 10 bin 500 çalışan, elektrikli üretim için yeniden eğitildi.

Kaynak: Haber Merkezi