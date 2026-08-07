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Otomatik Viteste P Konumuna Geçmeden Önce El Freni Çekin

Otomatik Viteste P Konumuna Geçmeden Önce El Freni Çekin
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Uzmanlar, otomatik vitesli araçlarda aracı durdurduktan sonra direkt P'ye almanın şanzımana zarar verebileceğini belirtiyor. Yükü el frenine aktarmak için N'ye alıp el freni çekmek, ardından P'ye geçmek gerekiyor. Manuellerde de benzer sıralama öneriliyor.

Otomatik vitesli araç kullananların çoğu, aracı durdurduktan sonra vitesi doğrudan P konumuna getirip ayağını frenden çekiyor. Ancak uzmanlara göre bu uygulama, aracın tüm ağırlığını şanzımandaki küçük bir kilit pimine bindiriyor. Özellikle eğimli yüzeylerde bu durum, mekanik tırnağın aşınmasına, vites geçişlerinde vuruntuya ve sistemin kilitlenmesine yol açabilir.

Şanzımanı korumak için aracın yükünü el frenine aktarmak gerekiyor. Araç tamamen durduktan sonra vites N'ye alınmalı, el freni çekilmeli ve ayak freni bırakılmalıdır. Ağırlığın el freninde olduğu hissedildikten sonra tekrar frene basıp vitesi P konumuna getirmek, kilit mekanizmasını yüksüz tutar.

Manuel vitesli araçlarda da benzer bir sıralama izlenmelidir. Debriyaja basılıp vites boşa alındıktan sonra el freni çekilmeli ve ardından vitese takılmalıdır. Yokuşta aracın 1. veya geri viteste bırakılması, el freninin kaçması durumunda motor kompresyonunu devreye sokarak ek güvenlik sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi
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