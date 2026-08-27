Otomobil Şanzımanlarının Gizli Karmaşıklığı

Otomobil dünyasında bazı parçaların işlevi dışarıdan bakıldığında oldukça sadedir. Ancak iç mekanizmalara inildiğinde işler bir anda karmaşıklaşır.

Basit bir planet dişli otomatik şanzıman bile yüzlerce parçadan oluşabilir ve bu parçaların her biri uyum içinde çalışmak zorundadır.

Kaynak: Haber Merkezi