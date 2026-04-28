DÜZCE'de Köprüde Kaza: 3 Yaralı

DÜZCE'de köprü üzerindeki korkuluklara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konuralp bölgesinde meydana geldi. Akçakoca'dan Düzce yönüne giden Servet Aslan yönetimindeki 41 BDM 654 plakalı otomobil, köprü üzerinde kontrolden çıkarak korkuluklara çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Servet Aslan ile araçtaki Yiğit Ömer Aslan (19) ile Belinay A. (16) hafif yaralandı. Servet Aslan ile Yiğit Ömer Arslan'ın ambulansta tedavisi yapılırken, Belinay A. hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Musa KESKİN/DÜZCE',

Kaynak: Demirören Haber Ajansı