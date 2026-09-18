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Otomobil Boyasında PPF Koruması: Maliyet, Kalite ve İşçilik Belirleyici

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Otomobil Boyasında PPF Koruması: Maliyet, Kalite ve İşçilik Belirleyici
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Aracın dış yüzeyini taş izi, çizik ve yol koşullarına karşı koruyan PPF uygulaması, yüksek maliyet ve profesyonel işçilik gerektiriyor.

Otomobil boyasını taş izi, çizik ve yol koşullarından korumak isteyen sürücülerin karşısına sıkça PPF (Paint Protection Film) uygulaması çıkıyor. Bu uygulama, aracın dış yüzeyinde fiziksel bir bariyer oluşturarak boyayı dış etkenlere karşı korumayı amaçlıyor.

Ancak PPF'nin sağladığı korumanın yanı sıra dikkate alınması gereken önemli ayrıntılar da bulunuyor. Yüksek maliyet, film kalitesi ve profesyonel işçilik, bu süreçte öne çıkan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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