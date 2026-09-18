Nissan, yeni nesil Kicks'i İngiltere'de üretecek

Nissan, yeni nesil Kicks'i İngiltere'de üretecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sunderland fabrikasının 40. yılında duyurulan model, tesisin 10. üretim modeli olacak; Türkiye hedefi 2028 ortası.
Nissan, Avrupa pazarı için yeni nesil Kicks modelini İngiltere'nin Sunderland fabrikasında üretmeye hazırlanıyor. Tesisin 40. kuruluş yıl dönümünde duyurulan model, fabrikada üretilecek 10. farklı model olacak. Yeni Kicks, Nissan'ın üçüncü nesil e-POWER hibrit sistemiyle satışa sunulacak.
İngiltere üretimi nedeniyle Kicks, Türkiye'ye ithalatında ek gümrük vergisine tabi olmayacak. Nissan Kicks e-POWER'ın Türkiye'de satışa çıkması için hedeflenen tarih 2028 yılının ortaları olarak belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi