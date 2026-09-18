Haberler

Nissan, yeni nesil Kicks'i İngiltere'de üretecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nissan, yeni nesil Kicks'i İngiltere'de üretecek
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sunderland fabrikasının 40. yılında duyurulan model, tesisin 10. üretim modeli olacak; Türkiye hedefi 2028 ortası.

Nissan, Avrupa pazarı için yeni nesil Kicks modelini İngiltere'nin Sunderland fabrikasında üretmeye hazırlanıyor. Tesisin 40. kuruluş yıl dönümünde duyurulan model, fabrikada üretilecek 10. farklı model olacak. Yeni Kicks, Nissan'ın üçüncü nesil e-POWER hibrit sistemiyle satışa sunulacak.

İngiltere üretimi nedeniyle Kicks, Türkiye'ye ithalatında ek gümrük vergisine tabi olmayacak. Nissan Kicks e-POWER'ın Türkiye'de satışa çıkması için hedeflenen tarih 2028 yılının ortaları olarak belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Ödemiş'te asırlık gelenek yeniden canlandı! Vali Elban: Tüm Türkiye'de gençlerimiz Efeler Düğünü'yle evlensin

Efeler diyarında görkemli gece! Vali'den gençlere düğün çağrısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Barcelona maçı için açıklama

Galatasaray'ın Barcelona'dan korkusu yok
Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı

Bu adam gerçekten de uzaylı!
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü değişti: Hasan Yiğit EGM emrine alındı

Okul saldırısının yaşandığı şehrin emniyet müdürü değişti
Tek teker üzerinde iki kişi: Göz göre göre kazaya davetiye çıkardılar

Göz göre göre kazaya davetiye: Canlarını da hiçe saydılar
Kante'ye Fransa'dan kötü haber

Korktuğu başına geldi
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteriydi! Hayatını kaybetti