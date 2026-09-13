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NHTSA: Yakıt Deposu Sorunu Nedeniyle 223 Bin 472 Araç Geri Çağrıldı

NHTSA: Yakıt Deposu Sorunu Nedeniyle 223 Bin 472 Araç Geri Çağrıldı
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ABD'de sızdıran ve düzgün sabitlenmemiş yakıt depoları nedeniyle 223 bin 472 araç geri çağrıldı. Depoların sürüş sırasında araçtan ayrılabileceği uyarısı yapıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'de sızdıran ve düzgün şekilde sabitlenmemiş yakıt depoları nedeniyle 223 bin 472 aracın geri çağrıldığını belirtti.

Açıklamada, bu depoların sürüş sırasında araçtan ayrılabileceği uyarısı da yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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