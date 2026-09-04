NHTSA, Tesla'nın Cybercab Robotaksisini Değerlendiriyor

ABD otomobil güvenliği ajansı NHTSA, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Austin, Teksas'ın sınırlı bölgelerinde sürüşler sunmaya başlamasıyla Cybercab robotaksilerinin kullanıma sunulmasını değerlendirdiğini açıkladı.

Cybercab, direksiyon simidi, pedallar veya aynaları olmayan iki koltuklu otonom bir araçtır; bu özellikler federal güvenlik normlarının genellikle gerektirdiği donanımlardır. NHTSA sözcüsü, ajansın Tesla ile iletişim halinde olduğunu ve durumu değerlendirdiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi