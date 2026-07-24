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NHTSA, Tesla Model 3 Acil Kapı Açma Sistemi Soruşturmasını Reddetti

NHTSA, Tesla Model 3 Acil Kapı Açma Sistemi Soruşturmasını Reddetti
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Ajans, kusur soruşturması yerine kural koyma sürecinin daha uygun olduğunu belirtti.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla Model 3 araçlardaki acil durum mekanik kapı açma sistemiyle ilgili kusur soruşturması talebini reddetti. Talep, 2022 model yaklaşık 180 bin aracı kapsıyor ve elektrik kesintisi durumunda manuel açma mekanizmasının bulunmasının zor olduğunu öne sürüyordu.

NHTSA, endişelerin devam eden federal kural koyma süreciyle ele alınmasının daha uygun olduğunu ve mevcut standartların acil durum mekanizmalarının yerini belirtmediğini söyledi. Ajans, daha geniş güvenlik standartları geliştirmenin en uygun yol olduğunu ekledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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