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NHTSA'dan Tesla'ya Cybercab için 30 Eylül uyarısı

NHTSA'dan Tesla'ya Cybercab için 30 Eylül uyarısı
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ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın otonom Cybercab robotaksisini doğru şekilde kendi kendine sertifikalandırıp sertifikalandırmadığına ilişkin soruşturmada bir dizi soruya 30 Eylül'e kadar yanıt vermesini istedi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Salı günü Tesla'nın otonom Cybercab robotaksisini doğru şekilde kendi kendine sertifikalandırıp sertifikalandırmadığına yönelik hükümet soruşturması kapsamında, şirketin 30 Eylül'e kadar bir dizi soruyu yanıtlaması gerektiğini bildirdi.

NHTSA, Tesla'nın uygunluk sertifikasyonuna esas olarak geçici olarak takılmış insan sürücü kontrollerinin veya başka ekipmanların dahil olup olmadığını ve diğer soruları yanıtlaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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