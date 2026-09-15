NHTSA'dan Tesla'ya Cybercab için 30 Eylül uyarısı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Salı günü Tesla'nın otonom Cybercab robotaksisini doğru şekilde kendi kendine sertifikalandırıp sertifikalandırmadığına yönelik hükümet soruşturması kapsamında, şirketin 30 Eylül'e kadar bir dizi soruyu yanıtlaması gerektiğini bildirdi.

NHTSA, Tesla'nın uygunluk sertifikasyonuna esas olarak geçici olarak takılmış insan sürücü kontrollerinin veya başka ekipmanların dahil olup olmadığını ve diğer soruları yanıtlaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi