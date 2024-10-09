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Nevşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Nevşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Göreme-Uçhisar yolunda seyir halindeyken motor kısmında alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu fark edip araçtan inince yangın büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını 15 dakikada söndürdü.

NEVŞEHİR merkeze bağlı Göreme beldesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Göreme- Uçhisar yolunda saat 10.30 sıralarında Cuma E. idaresindeki 50 ADT 819 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmında alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobili kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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