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Muğla'da Sakar Geçidi'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

Muğla'da Sakar Geçidi'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı
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Muğla'da Sakar Geçidi'nde meydana gelen kazada, otomobil uçuruma yuvarlandı ve sürücü hafif yaralı olarak kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'da Sakar Geçidi'nde 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Birsen Deveci (65), kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ula ilçesi Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Birsen Deveci'nin, Muğla'dan Antalya yönüne giderken kontrolünü yitirdiği 48 FP 270 plakalı otomobil, 50 metreden yuvarlandı. Kazada, Birsen Deveci, hafif yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Görevliler tarafından sıkıştığı otomobilden çıkarılan Birsen Deveci, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
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