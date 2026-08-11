Haberler

Motosiklet Ehliyetinde Cc Tuzagı: 11 Bin Lira Ceza

Motosiklet Ehliyetinde Cc Tuzagı: 11 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sürücüler, ruhsattaki motor hacmine göre ehliyet sınıfı belirliyor ancak yönetmelik kW ve ağırlık oranını esas alıyor. Yanlış sınıfla motosiklet kullanmak 11 bin 629 lira ceza ve 20 ceza puanı getiriyor.

Sürücüler arasında doğru bilinen bir yanlış, binlerce liralık cezaya davetiye çıkarıyor. Ruhsattaki motor hacmine (cc) güvenip yola çıkan birçok sürücü, polis uygulamasında 11 bin 629 lira ceza ve ceza puanı şoku yaşıyor. Türkiye'de her araç için farklı sürücü belgesi sınıfları bulunuyor: Otomobiller B sınıfı, motosikletler ise A, A1 ve A2 sınıfı belgelerle kullanılıyor.

Karayolları Trafik Yönetmeliği, hangi motosikletin hangi sürücü belgesiyle kullanılacağını açıkça belirliyor. Yaygın kanının aksine, 600 cc'ye kadar motor hacmine sahip motosikletlerin A2 sınıfı belgeyle kullanılabileceği yanılgısı cezalara neden oluyor. M sınıfı belge mopedleri, A1 sınıfı 125 cc ve 11 kW'a kadar olan motosikletleri, A2 sınıfı ise gücü 35 kW ve güç/ağırlık oranı 0,2'yi geçmeyen motosikletleri kapsıyor.

Motosikletlerde 125 cc ve altı hariç, belirleyici faktör cc değil, kW ve ağırlık oranıdır. 2013 yılı ve öncesinde A2 sınıfı belge alanlar, bu belgelerini yenilediklerinde A sınıfına yükseltilerek tüm motosikletleri kullanma hakkı elde ediyor. Hesaplama için ruhsattaki güç ve ağırlık bilgileri kullanılıyor. Örneğin 35 kW gücündeki bir motosikletin ağırlığı 200 kg ise, 35/200=0,175 oranı A2 sınıfı için geçerli 0,2 sınırını aşmadığından bu belgeyle kullanılabiliyor.

Yetki belgesi olmayan sınıftaki bir motosikleti sürmek, 11 bin 629 lira para cezası ve 20 ceza puanıyla sonuçlanıyor. Araç sahibi de sürücü değilse, aracın kullanımına izin veren sahibine de aynı tutarda ceza kesiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad hakkında idam kararı

Devrik lider Esad için idam kararı
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin TL maaş teklif etti, yine de aşçı bulamadı

Maaş asgari ücretin 3,5 katı! İlan üstüne ilan verdi, eleman bulamadı
Libya'da ortalık karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve istifa aynı anda geldi

Bir gecede ülke karıştı! Suikast, İHA saldırıları ve şok istifa
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu

Siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün! 34 kişi nikah şahidi oldu