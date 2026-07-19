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Motosiklet Kullanımındaki Artış Yeni Güvenlik Planını Getirdi

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Türkiye'de motosiklet sayısı 7,3 milyona ulaştı, kazaların yarısına motosikletler karışıyor. Bakanlık, güvenlik önlemleri için yeni bir eylem planı hazırladı.

Türkiye'de motosiklet kullanımı hızla artıyor. 2019'da toplam araç sayısının %14,1'ini oluşturan motosikletler, 2026 itibarıyla %21,3'e ulaştı. Kayıtlı 34,7 milyon aracın 7,3 milyonunu motosikletler oluşturuyor. Bu artış kazalara da yansıdı: 2026'nın ilk yarısında meydana gelen 138 bin 833 kazanın 69 bin 131'ine motosikletler karıştı.

Bakanlık, bu riskleri azaltmak için kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Plan kapsamında yoğun kavşaklarda motosikletlere özel bekleme alanları oluşturulması araştırılacak. Ayrıca düşük hızdaki araçlar arasında kontrollü şerit paylaşımı pilot ilde test edilecek. Reflektif ekipman kullanımı, ABS gibi güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması ve elektronik denetimlerin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Eğitim ve farkındalık kampanyalarıyla güvenli sürüş bilinci artırılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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