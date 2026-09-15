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Metal Izgaralı Vites Tasarımı: Klasik Ferrari Detayı

Metal Izgaralı Vites Tasarımı: Klasik Ferrari Detayı
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Klasik Ferrari modellerinde görülen 'gated shifter' tasarımı, vites kolunun hareketini metal plaka üzerinde gösterir. Modern otomobillerde artık neredeyse hiç görülmeyen bu sistem nasıl çalışıyor?

Vites kolunun hareketlerinin metal bir plaka üzerinde net biçimde görüldüğü bu tasarım, özellikle klasik Ferrari modellerinde yer alan bir detaydır. Bugün modern otomobillerde bu tasarıma rastlamak neredeyse imkansızdır.

Bu sistem "gated shifter" olarak bilinir. Vites kolunun hareket ettiği yollar açıkça görülür ve metal bir plaka tarafından fiziksel olarak sınırlandırılır. Metal ızgaralı bu vites tasarımı, klasik araçların vites anlayışından oldukça farklıdır. Manuel araçlarda 1, 2, 3, 4 gibi vitesleri ayıran H düzeni, bu sistemde gözle görülebilen kanallar halinde karşımıza çıkar.

Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Neden her otomobilde göremiyoruz?

Kaynak: Haber Merkezi
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