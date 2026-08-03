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MASFED: Dijitalleşme Otomotivde Yeni Riskler Getiriyor

MASFED: Dijitalleşme Otomotivde Yeni Riskler Getiriyor
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründeki dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını, ancak beraberinde yeni riskler getirdiğini belirterek, ikinci el araç alımında tüketicilere dijital bilgi kontrolünün önemini vurguladı.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin alım satım süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırdığını ancak teknolojinin sağladığı imkanların yanı sıra yeni risk alanlarını da beraberinde getirdiğini anlattı.

Erkoç, ikinci el araç alımında dijital bilgi kontrolünün önemine dikkat çekerek, tüketicileri bu konuda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi
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