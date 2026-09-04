Maserati, Huawei ve JAC ile stratejik iş birliği görüşmeleri yürütüyor

Stellantis bünyesindeki lüks otomobil markası Maserati, satış ve üretimdeki gerilemeyi durdurmak için Çinli teknoloji devi Huawei ve otomotiv üreticisi JAC Group ile uzun vadeli sanayi iş birliği görüşmeleri yürütüyor. Bu görüşmelerin, Maserati'nin İtalya'daki fabrikalarının üretim kapasitesini artırması ve markanın küresel pazardaki konumunu güçlendirmesi amaçlanıyor.

Kaynaklara göre, iş birliği kapsamında Huawei'nin otonom sürüş sistemleri, akıllı kokpit çözümleri ve bağlantılı araç teknolojilerindeki uzmanlığı ile JAC Group'un üretim kabiliyetlerinin entegre edilmesi planlanıyor. Teknoloji odaklı yeni Maserati modelleri geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, ortak geliştirilecek araçların Çin pazarında JAC'ın lüks markası Maextro, uluslararası pazarlarda ise Maserati adı altında satılması için çift markalı satış modeli üzerinde duruluyor.

Anlaşma sağlanırsa, ortak geliştirilecek ilk aracın üretimine 2027 yılı sonuna kadar başlanması hedefleniyor. Geçen yıl 198 milyon euro düzeltilmiş faaliyet zararı açıklayan Maserati'nin bu stratejiyle karlılığını artırması ve pazar payını yükseltmesi bekleniyor. Markanın kendi uzun vadeli stratejisini önümüzdeki dönemde açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi