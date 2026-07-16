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Martı, Tensor ile Otonom Araç Ortaklığına İmza Attı

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Martı, Silikon Vadisi merkezli Tensor ile yapay zeka destekli sürücüsüz araçlar için stratejik ortaklık imzaladı. Anlaşma kapsamında Tensor'un Seviye 4 otonom robotaksileri, yasal izinlerin ardından Martı uygulaması üzerinden kullanıma sunulacak.

Martı, Silikon Vadisi merkezli Tensor ile çok yıllık stratejik ortaklık imzaladı. Anlaşma kapsamında Tensor tarafından üretilen yapay zeka destekli sürücüsüz araçlar Martı filosuna eklenecek. Yasal izinlerin ardından kullanıcılar uygulama üzerinden otonom robotaksi çağırabilecek.

Tensor'un Seviye 4 otonom sistemleri, belirli koşullarda insan müdahalesi olmadan seyahat imkanı sunuyor. 2016'da kurulan Tensor, Kaliforniya'da tam sürücüsüz yolcu taşıma izni alan ikinci firma. 2025'te tanıtılan Robocar modeli hem bireysel hem filo kullanımına uygun.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, yapay zeka ve otonom yazılımların şehir içi trafiği dönüştüreceğini belirtti. Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise ortaklığın küresel büyüme planlarında dönüm noktası olduğunu ve Martı'nın kullanıcı ağı sayesinde otonom sürüş deneyimini Türkiye'ye hızlıca yayacaklarını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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