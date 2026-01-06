Haberler

Mardin'de Şarampole Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Kabala Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil
