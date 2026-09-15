Mahindra XUV 7XO, Bharat NCAP'ten 5 yıldız aldı

Mahindra XUV 7XO, Bharat NCAP tarafından yapılan değerlendirmede beş yıldız güvenlik derecesi aldı. Yetişkin yolcu korumasında 32 üzerinden 30,76 puan, çocuk yolcu korumasında 49 üzerinden 44,97 puan topladı. Çarpışma testleri 2026'da yapıldı; test edilen SUV 2.059 kg ağırlığındaydı.

Üç sıralı SUV, önden kaydırmalı deforme bariyer ve yandan hareketli deforme bariyer testlerinden geçti. Önden çarpışmada 16 üzerinden 14,76 puan alırken, yandan hareketli deforme bariyer testinde 16 tam puan aldı. Yan direk çarpması testinde ise 'OK' sonucu kaydedildi.

Çocuk yolcu korumasında dinamik değerlendirmede 24 üzerinden 23,97, çocuk koltuğu sistemi montajında 12 üzerinden 12 puan elde etti. Araç değerlendirmesi 13 üzerinden 9 puan daha ekleyerek toplam çocuk koruma puanını 44,97'ye taşıdı.

Bharat NCAP değerlendirmesi AX7 dizel otomatik yedi kişilik ve AX7L dizel otomatik yedi kişilik konfigürasyonlarını kapsadı. Ancak derece, değerlendirmenin ekine listelenen daha geniş XUV 7XO varyantları için geçerli. Bunlar manuel ve otomatik şanzımanlı benzinli ve dizel sürümler ile dizel otomatik AWD varyantını içeriyor.

Tüm varyantlarda elektronik denge kontrolü, perde hava yastıklarıyla yan kafa koruması, yaya koruması ve emniyet kemeri hatırlatıcıları standart. Ön hava yastıkları, kemer gergi mekanizmaları ve kemer yük sınırlayıcıları standart; diz hava yastığı standart değil. Çocuk güvenliği için ilgili koltuk pozisyonlarında ISOFIX bağlantıları standart. Değerlendirmede hava yastığı kapatma anahtarı ve belirtilen koltuk pozisyonlarında çocuk koltuğu uyumluluğu da not edildi.

XUV 7XO, Temmuz 2026'da AIS-197 güvenlik derecelendirme çerçevesi kapsamında değerlendirildi. Bharat NCAP bilgi formu, derecenin ekte listelenen varyantlar için geçerli olduğunu ve alıcılara standart test koşullarında aracın güvenlik performansı hakkında bilgi vermeyi amaçladığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi